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Avustralya sahiline tanımlanamayan bir cisim vurdu

Dünya Haberleri

Avustralya'nın batısındaki Green Head kasabası yakınlarındaki sahile tanımlanamayan bir cisim vurdu. Polis, cisim üzerindeki çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, halkı bölgeden uzak durmaya çağırdı.

Avustralya'nın batısındaki bir sahilde tanımlanamayan bir cisim tespit edildi. 9News sitesinin haberine göre, Batı Avustralya eyaletindeki Green Head kasabası yakınlarındaki sahile bir cisim vurdu

POLİS "TEHLİKELİ", İTFAİYE "ZARARSIZ" DEDİ

Polis yetkilileri, söz konusu cismi ilk belirlemelere göre "tehlikeli" olarak tanımladı. İtfaiye ve Acil Servisi Kimya Merkezinin yaptığı analizin ardından, cismin zararsız olduğu açıklandı.

Avustralya sahiline tanımlanamayan bir cisim vurdu

POLİS HALKI BÖLGEDEN UZAK TUTUYOR

Cismin 2014'te kaybolan Malezya Hava Yollarına ait MH370 sefer sayılı uçakla ilişkisi olduğu iddialarını yalanlayan yetkililer, büyüklüğü, şekli ve sudan çıkan kısmının oldukça yeni durması nedeniyle cismin MH370'in bir parçası olma ihtimalinin bulunmadığını vurguladı.

Polis ayrıca, cisim üzerindeki çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, halkı bölgeden uzak durmaya çağırdı.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Dünya

Avustralya İtfaiye Dünya Haberler

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