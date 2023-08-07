Dünya üzerinde milyarlarca dolar değerinde para olsa da bu paranın çoğunluğu sadece dijital ortamda yer alıyor. Bankaların artması ve teknolojinin ilerlemesi ile banknot kullanımı önemli oranda azalmış durumda. Bunun en büyük örneği ise Avustralya'da karşımıza çıkıyor.

Avustralya nakit paralara veda ediyor

Avustralya'da 1966'da dolar ve sentlerin piyasaya sürülmesinden bu yana dolaşımdaki nakit para sayısı ilk kez resmi olarak azalmış durumda. Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) verilerine göre, geçen mali yılda bir milyar dolardan fazla fiziksel nakit para dolaşımdan kaldırıldı. Bu gelişme ile birlikte ülke nakitsiz bir toplum olma yolunda ilerliyor.

Ülkenin pound ve şilinden dolar birimine geçtiği 1966 yılından bu yana her yıl dolaşımdaki banknotların toplam değeri ve sayısı artmıştı. Tüm bunlar, 2022-23 mali yılında özellikle 50 dolarlık banknotlarda keskin bir düşüşle birlikte durma noktasına geldi.

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Ülkede azalan nakit akışının 2019 yılı seviyelerine gerilediği belirtiliyor. 5, 20 ve 50 dolarlık banknot sayısının önemli ölçüde azaldığını belirten yetkililer yalnızca 100 dolarlık banknotta küçük bir yükselik olduğunu ifade ediyor.

2030 yılında çeklere tamamen veda edecek olan Avustralya'da önümüzdeki dönemde nakit paralara da veda edeecek gibi görünüyor. Yetkililer, daha az nakit paranın kullanımı ile ülkedeki suçluların tespit edilmesinin de kolaylaşacağı inancında. Nakit para akışının azalması ile birlikte suçluların paraları kolayca sisteme geçiremeyeceği düşünülüyor.

Avustralya'da nakit azalırken ülkemizde ise her sene para basma konusunda yeni rekorlar kırılmaya devam ediyor. Peki siz Avustralya'da azalmaya başlayan nakit kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.