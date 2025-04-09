Trump dünyaca ünlü şirketi tehdit etti: Bunu yapmazsan yüzde 100 vergi ödersin

Trump durmuyor! Dünyaca ünlü şirketi açık açık tehdit etti
İstanbul'da fatura krizi! Sayaçlar okunamadı, 4 kat fazla ödeme çıktı

İstanbul'da fatura krizi! Ödenecek miktarı görenler resmen yıkıldı
ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü

ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü! Telefon kamerasına yakalandı
Kızını boynunu kırarak öldürdü, bileklerini kesip intihar süsü verdi

Kızını boynunu kırarak öldürdü, bileklerini kesip intihar süsü verdi

Avustralya'daki tropikal hastalık salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi

Avustralya'daki tropikal hastalık salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya'nın Queensland eyaletinde, yoğun yağışlar sonucu ortaya çıkan tropikal hastalık melioidoz salgınında ölümler artıyor. Son verilere göre, geçtiğimiz hafta 10 yeni vaka bildirildi ve biri ölümle sonuçlandı. Bu durum, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 26'ya çıkardı.

AVUSTRALYA'nın kuzeydoğusundaki Queensland eyaletinde, yoğun yağışların ardından ortaya çıkan tropikal hastalık 'melioidoz' salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Queensland Eyalet Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre, son bir haftada biri ölümle sonuçlanan 10 yeni vaka bildirildi. Böylece salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi. Uzmanlar, şiddetli yağışların ardından bakterilerin havaya karışarak solunum yoluyla bulaşma riskinin arttığını belirtirken yetkililer, bölge halkını özellikle sel sonrası hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

'Burkholderia pseudomallei' adlı bakterinin neden olduğu enfeksiyon, özellikle Güneydoğu Asya ve Kuzey Avustralya'da yaygın olarak görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.