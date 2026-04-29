Avustralya'da uçak kazası

GÜNEY Avustralya'daki Parafield Havalimanı'nda küçük bir uçağın hangara çarpması sonucu yangın çıktığı bildirildi.

Güney Avustralya polisi, Adelaide şehri yakınlarındaki Parafield Havalimanı'nda küçük bir uçağın iniş denemesi yaptığı sırada pist yakınındaki hangara çarptığını açıkladı. Çarpmanın etkisiyle hangarda büyük bir yangın çıktığı ve havalimanının çevresinin güvenlik gerekçesiyle tahliye edildiği belirtildi. Havalimanı sözcüsü, tüm hava trafiğinin durdurulduğunu ve ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğünü kaydetti. Yetkililer, bölge sakinlerine kapalı alanlarda kalmaları ve olay yerinden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı