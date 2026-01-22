Avustralya'da silahlı saldırı: 3 ölü
Yeni Güney Galler eyaletindeki Lake Cargelligo kasabasında düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Polis olay yerinden uzak durulması çağrısında bulundu.
Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletindeki Lake Cargelligo kasabasında yerel saatle 17.00 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı bildirildi. Polis, bölge sakinlerine olay yerinden uzak durmaları çağrısında bulundu.
