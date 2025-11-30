Haberler

Avustralya'da İki Uçağın Havada Çarpışması: 1 Pilot Hayatını Kaybetti


Sidney'in güneybatısında iki hafif uçağın havada çarpışması sonucu bir pilot yaşamını yitirdi. Kaza, Wedderburn banliyösündeki bir havaalanı yakınlarında gerçekleşti.

AVUSTRALYA'nın Sidney kentinin güneybatısında iki hafif uçağın havada çarpışması sonucu 1 pilot hayatını kaybetti.

Avustralya'nın Sidney kentinin güneybatısındaki Wedderburn banliyösünde yer alan havaalanı yakınlarında saat 12.30 civarında bir uçak kazası meydana geldiği bildirildi. Polis, iki hafif uçağın havada çarpıştıktan sonra birinin ormana düştüğünü belirtti. Uçağın tek yolcusu olduğu düşünülen pilotun cansız bedeninin kaza yerinde bulunduğu kaydedildi. İkinci uçağın ise havaalanına güvenli şekilde indiği ve pilotun sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. Açıklamada, kazanın Avustralya Ulaşım Güvenliği Bürosu tarafından inceleneceği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
