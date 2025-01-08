Avustralya'da deniz uçağı düştü: 3 kişi öldü

Avustralya'nın batısında Rottnest Adası açıklarında içinde 7 kişinin bulunduğu deniz uçağı, kalkıştan kısa süre sonra Thomson Körfezi girişi yakınlarındaki Phillip kayalığına çarptı. Kazada Avustralyalı pilot ile İsviçre ve Danimarka'dan gelen 2 turistin öldüğü bildirildi.

ÖLEN 3 KİŞİNİN CESEDİNİ DALGIÇLAR ÇIKARDI

Batı Avustralya Başbakanı Roger Cook, yaptığı açıklamada, "Ölen üç kişinin cesetleri dalgıçlar tarafından uçak enkazından çıkarıldı" dedi. Cook, kazadan duyduğu üzüntüyü ifade ederek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.