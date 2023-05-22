Avustralya'da bir kadın, annesinin kestiği başıyla sokak sokak gezdi

Avustralya'da bir kadın, kavga ettiği annesini en az 100 yerinden bıçakladıktan sonra kafasını kesti. 25 yaşındaki kadın, annesinin bedeninden ayırdığı kafatasını alarak sokak sokak gezdi.

Avustralya'nın Sidney kentinde 25 yaşındaki Jessica Camilleri ile 57 yaşındaki annesi Rita Camilleri arasında çıkan kavga kısa süre içinde büyüdü. Annesinin, midesi ağrıyan Jessica'ya doktora gitmesi konusunda ısrar etmesi üzerine 25 yaşındaki kadın, sinirlenerek annesine saldırdı. Kavga sırasında cinnet getiren Jessica, mutfaktan aldığı bıçakla annesini en az 100 yerinden bıçakladı ve başını, annesinin cansız bedeninden ayırdı.

"BUNU DİKEBİLİR MİSİNİZ?"

Annesinin kesik başıyla sokaklarda gezen Jessica, bir hastanenin acil servisine girdi. Hastanedeki acil servis görevlilerine, "Annemin başını geri dikebilir misiniz?" diye soran Jessica, hastanedekilerin şikayeti üzerine gelen polis ekiplerince birinci derece cinayetten tutuklandı. Hakim karşısına çıkan genç kadın, 16 yıl şartlı tahliyesiz süre ile 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

CEZAİ EHLİYETİ OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILACAK

Sokaklarda annesinin kesik başıyla dolaşan kadının davranışlarının dünyadan kopuk olduğu değerlendirildi. Jessica'nın, zihinsel engeli ve otizm spektrum bozukluğu nedeniyle cezai ehliyetinin olup olmadığının araştırılmasına karar verildi.