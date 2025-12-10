Avustralya'da 16 yaş altının sosyal medya erişimini yasaklayan kanun yürürlüğe girdi
Avustralya, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesapları oluşturmasını ve bulundurmasını yasaklayan yasayı 10 Aralık'ta yürürlüğe soktu. Başbakan Albanese, konuyla ilgili bir mesaj yayımlayacak.
AVUSTRALYA'da 16 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayan yasanın yürürlüğe girdiği bildirildi.
Avustralya basını, ülkede 16 yaş altı çocukların sosyal medya platformlarında hesap oluşturması ve bulundurmasını yasaklayan kanunun, 10 Aralık 00.00 itibarıyla yürürlüğe girdiğini duyurdu. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin konuya ilişkin video mesajının, hafta içinde ülke genelinde okullarda yayımlanacağı belirtildi.
