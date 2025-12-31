Haberler

Avustralya yeni yıla girdi

Avustralya yeni yıla girdi

Güney yarım küredeki Avustralya, Yeni Zelanda'nın ardından 2026 yılına girdi. Sydney'de Opera Binası ve Sydney Köprüsü üzerinde havai fişek gösterisi ile kutlamalar yapıldı.

GÜNEY yarım küredeki Avustralya, Yeni Zelanda'nın ardından yeni yıla girdi.

Avustralya, TSİ 16.00'da 2026'ya 'merhaba' dedi. Sydney'in sembollerinden Opera Binası ve Sydney Köprüsü üzerinde 2025 öncesi saat 21.00'de havai fişek gösterisi düzenlendi. Avustralya'nın ardından sırasıyla Japonya, Tayvan, Çin ve Rusya yeni yıla girecek ülkeler arasında yer alıyor.

