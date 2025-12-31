Avustralya yeni yıla girdi
Güney yarım küredeki Avustralya, Yeni Zelanda'nın ardından 2026 yılına girdi. Sydney'de Opera Binası ve Sydney Köprüsü üzerinde havai fişek gösterisi ile kutlamalar yapıldı.
Avustralya, TSİ 16.00'da 2026'ya 'merhaba' dedi. Sydney'in sembollerinden Opera Binası ve Sydney Köprüsü üzerinde 2025 öncesi saat 21.00'de havai fişek gösterisi düzenlendi. Avustralya'nın ardından sırasıyla Japonya, Tayvan, Çin ve Rusya yeni yıla girecek ülkeler arasında yer alıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya