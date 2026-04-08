Ateşkes sonrası Tahran'dan ilk görüntü! Halk kendini sokağa attı

Şubat ayı sonundan bu yana devam eden savaşta iki haftalık ateşkes kararı alınmasının ardından İran’da dikkat çeken gelişmeler yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nın tamamen açılması şartıyla İran ile karşılıklı ateşkesi kabul ettiklerini açıkladı.

Trump, sürecin Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir’in öncülüğünde yürütülen diplomatik temaslar sonucunda olumlu yönde ilerlediğini belirtti.

İran yönetimi de anlaşmayı “zafer” olarak nitelendirirken, açıklamaların hemen ardından ülke genelinde hareketlilik başladı.

TAHRAN’DA GÖSTERİLER DÜZENLENDİ

Başkent Tahran’da çok sayıda kişi sokaklara çıkarak yürüyüş düzenledi. Gösterilerde ABD ve İsrail bayrakları yakıldı, kalabalık gruplar sık sık ABD karşıtı sloganlar attı.

Protestolarda, saldırılarda hayatını kaybeden Ayetullah Ali Hamaney’in fotoğrafları taşınırken, aynı zamanda onun yerine geçtiği öne sürülen oğlu Mücteba Hamaney’in görselleri de kalabalıkların elinde yer aldı.

