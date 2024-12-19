Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya'ya kaçmış

Suriye'de silahlı muhalif gruplar 61 yıllık Baas rejimini yalnızca 12 gün içinde herhangi bir çatışmaya girmeden devirirken bölgede çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

ASKERLERİ DE ESAD GİBİ KAÇTI

Rejimin devrilmesinin ardından ülkeden kaçan Beşar Esad gibi askerlerinin de üniformalarını fırlatıp Rusya'ya kaçtıkları iddia ediliyor.

YERLERE FIRLATILAN ÜNİFORMALAR DİKKAT ÇEKTİ

Rus medyası, Rusya'nın Suriye'deki Lazkiye Hmeymim hava üssünde kaydedilen görüntüleri servis ederken videoda yerlere fırlatılmış üniformalar ve terk edilmiş bir üs yer aldı.

RUS ASKERLERİYLE BİRLİKTE GİTMİŞLER

Üniformaların büyük çoğunluğunun Esad rejimi askerlerine ait olması dikkat çekerken, bu kişilerin Rus askerleriyle birlikte uçağa atlayarak Rusya'ya kaçtıkları tahmin ediliyor.