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Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya'ya kaçmış

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Rus medyası, Suriye'deki Lazkiye Hmeymim hava üssünden dikkat çeken görüntüler paylaştı. Esad rejimi askerlerinin üniformalarını yerlere fırlatıp Rus askerleriyle birlikte uçakla Rusya'ya kaçtığı iddia ediliyor.

Suriye'de silahlı muhalif gruplar 61 yıllık Baas rejimini yalnızca 12 gün içinde herhangi bir çatışmaya girmeden devirirken bölgede çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

ASKERLERİ DE ESAD GİBİ KAÇTI

Rejimin devrilmesinin ardından ülkeden kaçan Beşar Esad gibi askerlerinin de üniformalarını fırlatıp Rusya'ya kaçtıkları iddia ediliyor.

YERLERE FIRLATILAN ÜNİFORMALAR DİKKAT ÇEKTİ

Rus medyası, Rusya'nın Suriye'deki Lazkiye Hmeymim hava üssünde kaydedilen görüntüleri servis ederken videoda yerlere fırlatılmış üniformalar ve terk edilmiş bir üs yer aldı.

RUS ASKERLERİYLE BİRLİKTE GİTMİŞLER

Üniformaların büyük çoğunluğunun Esad rejimi askerlerine ait olması dikkat çekerken, bu kişilerin Rus askerleriyle birlikte uçağa atlayarak Rusya'ya kaçtıkları tahmin ediliyor.

Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya'ya kaçmış
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Bizdeki afganlar nolcak. Suriyeliler gidecek mi. Geçici laflarıda her şey gibi yalan dimi. Ampülden fırıldak olur mu ?

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

E , ne var bunda ? Bizim yanımıza gelenler bunlardan beterdi . Yahu ben öylelerini gördüm ki bana bir vursa amele sümüğü gibi yere yapışırım ... Size bir şey diyeyim mi bizdekilerin hepsi gitsin . Lan bunlarda yürek yok yürek .

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıBursa null:

rusyayada zaten Ukrayna'da yem edecek askerler lazımdı kısacası Esad askerleri oldu Rus askeri :)

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Yorum Beğenme0
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