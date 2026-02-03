Haberler

Arşiv açıldı, röportaj gündeme geldi! Epstein'e "Şeytanın ta kendisi misiniz?" diye sorulmuş

Güncelleme:
Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'in eski bir röportajı, davaya ilişkin yayınlanan 3 milyon belge ile yeniden gündeme geldi. Röportajı yapan kişinin kimliği ve röportajın nedeni açıklanmazken gazetecinin "Siz şeytanın ta kendisi misiniz?" sorusuna Epstein, "Hayır ama iyi bir aynayım. Şeytan beni korkutuyor." şeklinde yanıt verdi.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarını özel jetiyle kendisine ait adaya götürerek burada cinsel istismara maruz bıraktığı ve bir fuhuş ağı kurduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede şüpheli şekilde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkin ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı yaklaşık 3 milyon belgenin yankıları sürüyor.

"PARAN KİRLİ Mİ?"

Dosyalarda Epstein'in suçlarına ve servetine odaklanan, daha önce yapılmış cesur bir röportaj ortaya çıktı. BBC ve Sky News tarafından yayınlanan röportajdan yapılan alıntılarda, Epstein'in yaklaşık 2 saat süren röportajda soruları yanıtladığı görülüyor. Röportajı yapan kişinin kimliği, röportajın tarihi ve röportajın nedenleri açıklanmadı.

Röportajın bir bölümünde Epstein'e parasının "kirli" olup olmadığı soruluyor. Epstein da "Hayır, değil. Çünkü ben kazandım" şeklinde yanıt veriyor. Gazetecinin "Dünyanın en kötü insanlarına, korkunç şeyler yapanlara danışmanlık yaparak" parayı kazandığını söylemesi üzerine Epstein "Ahlak her zaman karmaşık bir konudur" diyor.

"ŞEYTANIN TA KENDİSİ MİSİNİZ?" DİYE SORULDU

Ardından gazeteci "Üçüncü dereceden bir cinsel suçlu musunuz?" diye soruyor. Epstein ise, "Hayır, birinci dereceden biriyim. En aşağı seviyedeyim." diye yanıtlıyor. Daha sonra kendisini "şeytanın ta kendisi" olarak görüp görmediği sorulduğunda ise "Hayır ama iyi bir aynayım" diye karşılık veriyor.

Gazetecinin ciddiyetle ve ısrar ederek soruyu tekrarlayıp Epstein'in şeytanın tüm özelliklerine sahip olduğunu söylemesine karşılık Epstein, "Hayır, şeytan beni korkutuyor" şeklinde yanıt veriyor.

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Haberler.com - Dünya
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKnn Tprk:

İyi bir aynam var demiyor, iyi bir aynayım diyor. Yani şeytanı temsil ettiğini söylüyor. Bazen olur insi şeytan cinni şeytandan daha şeytan olur.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

