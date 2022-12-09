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Arkadaşıyla duran adam aniden yere yığıldı! Detaylı izleyen herkes ne olduğunu anlıyor

Dünya Haberleri

Hindistan'da tren istasyonunda görevli bilet denetçisi, arkadaşıyla ayakta durduğu sırada aniden düşerek raylara doğru yığıldı. Videoyu dikkatlice izleyen herkes, adamın akıma kapıldığını fark etti.

Batı Bengal eyaletinde yer alan Kharagpur kentindeki tren istasyonunda görevli olan bilet denetçisinin üzerine yüksek gerilim hattı düştü.

RAYLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Elektrik akımına kapılan görevli, bilincini kaybederek platformdan sırt üstü rayların üzerine düştü.

DURUMU KRİTİK

Çevredekiler, hemen adamın yardımına koşarken, hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun stabil olduğu ifade edildi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Dünya Haberler

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