Antarktika'daki Ozon Deliği Rekor Boyuta Ulaştı

Atmosferin katmanlarından biri olan Ozon tabakası, yıllardır konuşuluyor. Özellikle günlük hayatta kullanılan birçok ürünün ozon tabakasını deldiğini bildiğimiz noktada son durum oldukça şaşırtıcı. Son haberlere göre Antarktika kıtasındaki ozon tabakası üzerinde oluşan delik en büyük genişliklerine ulaştı.

Ozon tabakasının inceldiği alan 26 milyon kilometrekareye ulaştı!

Yıllardır ortalıkta dolaşan ve doğru olup olmadığı sürekli tartışılan bazı konular var. Bunlardan biri de deodorantların ozon tabakasını delip delmediği. Bir dönem herkesi korkutan ve ürküten bu bilgi sonucunda ozon tabakasının geldiği son durum hakkında bazı bilgiler ortaya çıktı.

Bilim insanları, Antarktika üzerinde her yıl oluşan deliğin rekor boyuta ulaştığını söylüyor. Araştırmacılar, 16 Eylül'de alınan uydu görüntülerinden bazı ölçümler elde etti. Söz konusu ölçümler ise ozon tabakasının inceldiği alanın 26 milyon kilometrekareye ulaştığını gösterdi.

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Eylül ortası ile ekim ortası arasında dikkat çeken büyüklüğe ulaşan ozon deliği, ağustostan itibaren hızlıca büyüdü. Şimdide en büyük ozon deliklerinden biri oldu. Dünya gözlem programı Copernicus'a göre stratosferde ozon tabakasını incelten maddelerin varlığı ve bölgenin özel koşulları nedeniyle Antarktika üzerinde her yıl bir ozon deliği oluşuyor.

Kıdemli bilim insanı Antje Innes, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamasında bu yıl ozon deliğinin erken başlangıç yaptığını ifade etti. Ozon deliğinin boyutu genellikle Antarktika bölgesi etrafındaki kuvvetli rüzgar bandının gücüyle belirleniyor. Bu da Dünya'nın dönmesinin ve kutupsal ve orta enlemler arasındaki karşıt sıcaklık farkının bir sonucu.

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