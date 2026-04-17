Antalya Diplomasi Forumu başladı: Liderlerin gündemi Ortadoğu olacak

Antalya Diplomasi Forumu başladı: Liderlerin gündemi Ortadoğu olacak
Dünya liderlerinin biraraya geldiği Antalya Diplomasi Forumu başladı.

Bu sene beşincisi düzenlenen etkinliğe 150'den fazla ülkeden 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı ve 40'tan fazla dışişleri bakanı katılıyor.

Dikkat çeken liderler arasında Pakistan Dışişleri Bakanı Şahbaz Şerif, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov gibi isimler var.

Bu yıl "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" temasıyla toplanan forumda liderlerin Ortadoğu'daki savaş, Hürmüz Boğazı'ndan geçişler ve İran limanlarına yönelik abluka gibi konuları da ele alması bekleniyor.

Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan dışişleri bakanlarının ayrıca forum marjında biraraya gelmesi planlanıyor.

Antalya Diplomasi Forumu 17-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek.

Açılış konuşmasını bugün 14.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

İran gündemi

Antalya'daki forumun en önemli gündem maddelerinden biri ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaş olacak.

ABD ve İran'dan heyetler, 8 Nisan'da ateşkes ilan ettikten sonra Pakistan'ın başkenti İslamabad'da masaya oturmuş, ancak müzakerelerden sonuç alınamamıştı.

Bu süreçte İsrail, Lübnan'a karşı saldırılarını yürüttü. ABD daha sonra İsrail ve Lübnan arasında 16 Nisan'da başlayacak ve 10 gün sürecek bir ateşkes ilan edildiğini duyurdu.

Bu süreçte Pakistan, arabuluculuk çalışmalarını sürdürerek tarafları bir kez daha İslamabad'da biraraya getirmek istediğini ilan etti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şahbaz Şerif, Antalya Diplomasi Forumu'ndan bir gün önce Antalya'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

Şerif'in Antalya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşmesi bekleniyor.

Beyaz Saray da "büyük olasılıkla" İran ile İslamabad'da yeni müzakereler yürütüleceği mesajını verdi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Türk Savunma Bakanlığı kaynağı, "mevcut geçici ateşkesin kalıcı olması için elimizden gelen tüm desteği sağlamayı sürdüreceğiz" dedi.

İsmini vermeden AFP'ye konuşan kaynak ayrıca "Giderek artan etkileri yalnızca bölgesel değil küresel olarak da hissedilen bu savaşın bir an önce bitmesini ve tarafların devam eden müzakere sürecinde yapıcı davranmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

ilgili haberler

BBC
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı

Bir CHP'li belediyeye daha operasyon! Başkan ve eşi gözaltına alındı
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz

Saldırganın 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı

Arkadaşından ses getirecek itiraf: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocasına sarkıntılık yapan kadını tencere kapağıyla dövdü

Kıskançlık cinneti! Hareketi görünce tencere kapağıyla fena dövdü
İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış

İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış
Kahramanmaraş'ta okul saldırısında ölen Kerem ön sırada oturuyormuş

Arkadaşları camdan atlayıp kurtulurken, Kerem bu yüzden kaçamamış
Üniversite hocası maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

Üniversite hocasının korkunç sonu! Dürümcüde can verdi
Kocasına sarkıntılık yapan kadını tencere kapağıyla dövdü

Kıskançlık cinneti! Hareketi görünce tencere kapağıyla fena dövdü
Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı

Yaylada bulunan çifte cesedin ardından akılalmaz bir sebep çıktı

Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş

Saldırgan, sessiz sedasız defnedildi! Cenazesini o isim teslim almış