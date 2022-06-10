Annesini korumak isteyen yavru ayı uçurumdan aşağı yuvarlandı! Kahreden anlar kamerada - Haberler

İspanya'nın Leon şehrinde bir anne ayı, kayalıklar üzerinde çocuğuna başka bir ayının saldırdığını görünce yavrusunu kurtarmak için ayı ile dakikalarcaölümüne boğuştu. Anne ayı yavrusunu korumak isterken yaklaşık 30 metre yükseklikten kayalara çarpa çarpa aşağı yere çakıldı. Yere çakılmanın etkisi ile bir süre yerde hareketsiz kaldıktan sonra tekrar ayağa kalkıp yavrusunun yanına gitti.

Videoda, anne ayı yavrusunun yanında olduğu sırada erkek ayı yanlarına yaklaşıp yavru ayıya saldırdı. Anne ayı yavrusunu korumak için uzun süre erkek yavru ile boğuştu. Boğuşma iki ayının uçurumdan düşmesi sonucu bitti. Erkek ayı, düştükten sonra alçak mesafede dururken anne ayı yaklaşık 30 metre yuvarlana yuvarlana düştü.

olay şahit olan kişiler, anne ve yavru ayıya yiyecek ve içecek verdi.