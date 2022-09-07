Anne ve kızın arkasından yaklaşarak iç çamaşırlarını kokladı! Markette akılalmaz sapıklık

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir markette akılalmaz bir olay meydana geldi. Bir şahıs, reyonların arasında yaklaştığı anne ve kızına doğru eğilerek iç çamaşırlarını kokladı.

ABD'de kaydedilen görüntüler, dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Bir markette meydana gelen olaya göre reyonların arasında anne ve kızın haricinde bir kişi daha olduğu görüldü.

ARKALARINI DÖNDÜKLERİNDE HAREKETE GEÇTİ

Reyonlara bakarmış gibi yapan şahıs, anne ve kızın arkasını dönmesinin ardından harekete geçti ve kadına doğru eğildi. Ardından ise kadının iç çamaşırını kokladı. Sapığın bu hareketi, izleyenler büyük şaşkınlık ve tepki yarattı.