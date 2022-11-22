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"Ankara harekat öncesi bilgi vermedi" diyen Rus yetkiliden Türkiye'ye dikkat çeken Suriye çağrısı

Dünya Haberleri

TSK'nın, Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatı Rusya'yı rahatsız etti. Ankara'nın hava harekatı konusunda kendilerine önceden bilgi vermediğini belirten Rusya lideri Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türkiye'yi Suriye'de 'aşırı askeri güç' kullanmaktan kaçınmaya ve itidal göstermeye çağırdı. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan da harekat konusunda Putin ile görüşmediğini "Bizler icazetli çalışmıyoruz" sözleriyle duyurmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türkiye'yi Suriye'de 'aşırı askeri güç' kullanmaktan kaçınmaya ve itidal göstermeye çağırdı. Rus haber ajansı RIA'nın aktardığına göre Moskova yönetimi, Türkiye'nin 'Kürt sorununa barışçıl bir çözüm araması gerektiğini' bildirdi.

"ANKARA BİZE HERHANGİ BİR BİLGİ VERMEDİ"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başlattığı hava harekatı konusunda Ankara'nın kendilerine önceden bilgi vermediğini söyleyen Lavrentyev, "Türk meslektaşlarımıza, Suriye'nin sadece kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde değil, tüm topraklarda gerilimin tırmanmasını önlemek için belirli bir itidal göstermeleri çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN "BİZLER İCAZETLİ ÇALIŞMIYORUZ" DEDİ

Katar ziyareti dönüşü basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz bu operasyonla ilgili ne Sayın Biden'la ne Sayın Putin'le herhangi bir görüşme yapmış değiliz. Nitekim bu olayda da olduğu gibi, her zaman söylüyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz. Türkiye'nin güvenlik teşkilatı, bizler icazetli çalışmıyoruz. Biz eğer bir adım atacaksak bunun kararını veririz ve bu adımı da atarız. Bu konuda Amerika artık bizi bilmesi lazım. Herhalde biliyordur. Bundan sonraki süreçte zaten bizim çok daha önemli adımları kararlı bir şekilde nasıl atacağımızı, atmamız gerektiğini de inşallah hepsi görecek" ifadelerini kullanmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Suriye Rusya Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Mehmet Vatandaş:

Buna kargalar bile güler yahu hava sahasının kontrolü kimde??? Sizden habersiz sinek bile uçamazken:))

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Selim Güler:

Siz ukraynada Türkiyeye bilgi veriyormusunuz?Sizin Ukrayna savasini bitirmenizi ve kalici barisin gelmesini istiyor siz ne yaptiniz?Siz Rusya bizim teröristlere operasyona engeleyemesiniz o yüzden haddinize degildir.

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Güray Dilli :

Başkasının ülkesini gaspeden , yönetimine hükmeden yabancı , o ülkeden başkasına ayar veriyor. Sen güçlü olursan ayar verdiğin çok olur da yazık ki başkasının üretimiyle savaşıyoruz , onlara para kazandırıyoruz. Kendi teknolojimizi üretmedikçe işimiz zor..

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