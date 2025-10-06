Amsterdam'da 250 Bin Kişi Gazze İçin Hükümeti Protesto Etti

AMSTERDAM'da 250 bin kişinin, Gazze'ye yönelik saldırılara sessiz kalan hükümeti protesto ettiği bildirildi.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Museumplein Meydanı'nda toplanan 250 bin kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ve hükümetin bu konuda daha kararlı adımlar atması çağrısında bulundu. 'Kırmızı Hat' adıyla düzenlenen protestoda, eylemciler Hollanda hükümetini İsrail'in saldırılarına karşı yeterli tepki göstermemekle eleştirdi.