Aman Erdoğan görmesin! Elon Musk, Netanyahu'yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı
Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanan bir konuşma yaparken skandal görüntülere dikkat çeken bir isim de yansıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile defalarca bir araya gelip samimi görüntüler veren ABD'li milyarder Elon Musk'ın Netanyahu'nun konuşmasını büyük bir mutluluk içinde ve alkışlarla destek vererek izlediği görüldü.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'nde yaklaşık 1 saat süren bir konuşma yaptı. Kongrede Cumhuriyetçiler tarafından "coşkulu" bir şekilde karşılanan Netanyahu, konuşmasına "ABD ve İsrail birlikte durmalı" diyerek başladı. Kongrede Gazze'deki sivil ölümlerini ve derinleşen insani krizi eleştiren Demokratlar sessiz bir şekilde otururken Netanyahu, İsrail ordusunu övdü.
Gazze'yi kan gölüne çevirip on lin