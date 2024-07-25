Aman Erdoğan görmesin! Elon Musk, Netanyahu'yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'nde yaklaşık 1 saat süren bir konuşma yaptı. Kongrede Cumhuriyetçiler tarafından "coşkulu" bir şekilde karşılanan Netanyahu, konuşmasına "ABD ve İsrail birlikte durmalı" diyerek başladı. Kongrede Gazze'deki sivil ölümlerini ve derinleşen insani krizi eleştiren Demokratlar sessiz bir şekilde otururken Netanyahu, İsrail ordusunu övdü.

Gazze'yi kan gölüne çevirip on lin