Almanya'nın NATO Daimi Temsilcisi'nden şaşırtan açıklama: Ukrayna'ya yardım etmek zorunda değiliz

Almanya'nın NATO Daimi Temsilcisi Rüdiger König, herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı. König,"Ukrayna NATO üyesi değil. Bu nedenle Ukrayna'nın kendini savunmasına hep birlikte yardım edeceğimiz anlamına gelecek herhangi bir toplu yükümlülük söz konusu da değil. NATO'nun hiçbir durumda bu savaşta aktif rol oynamasını istemiyoruz" dedi. Temsilcinin bu sözleri, Rusya'nın Avrupa'ya gaz kesintilerinin önüne geçerek olası gaz krizini engellemeye çalışıyor diye yorumlandı.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nda 7 ay geride kalırken Batı, sürekli olarak Ukrayna'yı silahlandırdı. Bunun yanında ise Putin ve Rusya'ya karşı da ağır yaptırımlar uyguladı. Rusya ise, Avrupa'ya olan gaz akışında büyük oranda kesinti yaptı. Bu hamlelerden sonra Avrupa, kışın olabilecek gaz krizini konuşmaya başladı. Almanya'nın NATO Daimi Temsilcisi'nden de tam bu sırada dikkat çeken bir açıklama geldi.

''NATO'NUN SAVAŞTA AKTİF ROL OYNAMASINI İSTEMİYORUZ''

Almanya'nın NATO Daimi Temsilcisi Rüdiger König, "Ukrayna NATO üyesi değil. Bu nedenle Ukrayna'nın kendini savunmasına hep birlikte yardım edeceğimiz anlamına gelecek herhangi bir toplu yükümlülük söz konusu da değil. NATO'nun hiçbir durumda bu savaşta aktif rol oynamasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

''UKRAYNA'NIN DURUMU GÜNLÜK OLARAK KONUŞULUYOR''

Rusya'dan Der Spiegel'e mülakat veren König, aksi durumda 30 ülkenin dahil olacağı büyük bir savaşın başlayabileceği uyarısını yapan König, Ukrayna ihtilafının üye ülkeler arasında günlük olarak görüşüldüğünü de açıkladı. Böylece Avrupa, bundan sonra savaşta daha dengeli bir hal izleyerek Rusya'dan olabilecek gaz kesintilerinin önüne geçmeyi planlıyor.