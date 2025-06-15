Almanya, Fransa ve İngiltere'den İran'a Nükleer Müzakere Teklifi

ALMANYA Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ülkesinin Fransa ve İngiltere ile birlikte İran'a, nükleer programı konusunda müzakerelere başlanması yönünde teklif sunduğunu bildirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Alman televizyonuna yaptığı açıklamada İran'ın nükleer programına değinerek, " Almanya, Fransa ve İngiltere olarak hazırız. İran'a nükleer program hakkında derhal müzakereler teklif ediyoruz" dedi.

Wadephul, teklifin kabul edilmesini umduğunu dile getirerek, "Bu çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesi için, İran'ın ne bölgeye, ne İsrail devletine, ne de Avrupa'ya bir tehlike oluşturmaması için de önemli bir ön koşuldur" ifadelerini kullandı.

Bakan Wadephul, İsrail'in İran rejimini devirmeyi amaçladığını düşünmediğini kaydederek, asıl meselenin İsrail ve Almanya için tehdit oluşturabilecek bir nükleer silahlanmayı önlemek olduğunu, İran'ın ise bu konuda erken aşamada müzakere fırsatını kaçırdığını söyledi.

İran'ın hedefinin İsrail'i yok etmek olduğunu vurgulayan Wadephul, bu nedenle İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu bildirdi.