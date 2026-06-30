Almanya'da Anne-Çocuk Koruma Merkezindeki Katliamda Velayet Anlaşmazlığı İddiası

Haber: İlhan Baba

(STADE) - Almanya'nın Stade kentindeki anne-çocuk koruma merkezinde 6 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının nedeninin, üç aylık bebeğin velayeti nedeniyle yaşanan anlaşmazlık olduğu iddia edildi. Olayın ardından Türk kökenli şüpheli ile iki kadın gözaltına alındı.

Almanya'nın Hamburg kenti yakınlarındaki yaklaşık 50 bin nüfuslu Stade'de bulunan bir anne-çocuk koruma merkezinde 6 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının arka planında velayet anlaşmazlığı bulunduğu iddia ediliyor.

Polis yetkilileri, yaşamını yitirenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü, ölenlerin 4'ünün kadın, 2'sinin erkek olduğunu açıkladı. Tüm kurbanların gençlik yardım kuruluşunda görev yapan çalışanlar olduğu bildirildi.

Polisin verdiği bilgilere göre, 45 yaşındaki Alman vatandaşı Türk kökenli şüpheli, üç aylık kızının velayetine ilişkin planlanan görüşme için merkeze geldi. Şüphelinin daha önce tehdit suçları nedeniyle güvenlik birimlerinin kayıtlarında bulunduğu, bu nedenle görüşmeye çok sayıda görevlinin katılmasının planlandığı belirtildi. Ancak zanlının resmi kayıtlarda "şiddet eğilimli" olarak sınıflandırılmadığı ifade edildi.

Yetkililer, üç aylık bebeğin daha önce aileden alınarak belirli şartlar altında annesine teslim edildiğini, annenin ise Hannover'deki eski adresine dönmek yerine Stade'deki anne-çocuk koruma merkezinde kaldığını aktardı. Saldırı sırasında 34 yaşındaki anne ile bebeğin de binada bulunduğu ancak yara almadıkları bildirildi. Bebeğin daha sonra resmi makamların korumasına alındığı, annenin ise soruşturma kapsamında ifadesine başvurulduğu kaydedildi.

Polis, olayın baş şüphelisinin yakalandığını, ayrıca şüphelinin çevresinden iki kadının da gözaltına alındığını açıkladı. Kadınların olaydaki olası rolleri araştırılıyor. Zanlı ve yanında bulunan bir kadının, otomobille kaçmaya çalıştığı, polisin, takip sırasında araca ateş ederek lastiklerden birini patlattığı ve kırsal bir yolda durdurarark şüphelileri gözaltına aldığı aktarıldı.

Gözaltı sırasında zanlının üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildiği, silahın nereden temin edildiği ve olayda başka silahların kullanılıp kullanılmadığına ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Polis ayrıca, saldırının organize suç ya da "klan suçları" ile bağlantısına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını açıkladı.

Bölge sakinleri saldırı sırasında peş peşe silah sesleri duyduklarını ve büyük panik yaşandığını anlattı. Bazı görgü tanıkları, saldırının ardından bir otomobilin hızla olay yerinden uzaklaştığını, polisin aracı durdurmak amacıyla ateş açtığını söyledi. Bir başka tanık ise polislerin "Dur, yerinde kal" uyarılarına rağmen aracın kaçmayı sürdürdüğünü ve bunun üzerine çok sayıda el ateş edildiğini öne sürdü.

Yetkililer, olay yerine yakın ilkokul ve kreş bulunduğunu ancak çocukların tehlike altında olmadığını belirtti. Kreşte bulunan çocukların güvenli şekilde içeride tutulduğu, daha sonra ailelerine teslim edildiği bildirildi.

Kaynak: ANKA