Almanya'da Okulda Bıçaklı Saldırı: 11 Yaşındaki Öğrenci Ağır Yaralı
Berlin'deki Weinmeisterhorn İlkokulu'nda gerçekleşen bıçaklı saldırıda 11 yaşındaki bir öğrenci ağır yaralanırken, saldırgan olayın ardından kaçtı. Yetkililer, okul çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı ve soruşturma başlatıldı.
ALMANYA'da bir ilkokulda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 11 yaşındaki öğrencinin ağır yaralandığı bildirildi.
Almanya'nın başkenti Berlin'de Weinmeisterhorn İlkokulu'nda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 11 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan öğrencinin ameliyata alındığı, saldırganın ise olayın ardından kaçtığı belirtildi.
Yetkililer, okul çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındığını ve saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya