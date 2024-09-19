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Almanya'da Kundaklama Soruşturması: Türk Anne ve Çocuğu Yangında Hayatını Kaybetti

Almanya'da Kundaklama Soruşturması: Türk Anne ve Çocuğu Yangında Hayatını Kaybetti
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Almanya'nın Eberswalde kentinde bir yangında Türk kökenli bir anne ve 5 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti. Brandenburg Savcılığı, yangının kundaklama sonucu çıktığını belirtti. Apartmanın önünde anma töreni düzenlendi.

ALMANYA'NIN Eberswalde kentinde Türk kökenli bir anne ve 5 yaşındaki çocuğunun hayatını kaybettiği yangınla ilgili Brandenburg Savcılığı'nca 'kundaklama' soruşturması yapıldığı belirtildi.

Alman medyasında yer alan haberde, Eberswalde şehrinde Türk kökenli bir anne ve 5 yaşındaki çocuğunun hayatını kaybettiği yangına ilişkin kundaklama soruşturulması yapıldığı duyuruldu. Brandenburg Savcılığı Sözcüsü Ingo Kechichian'ın, RBB'ye yaptığı açıklamada "Teknik bir arıza olduğuna değil, yangının kasıtlı olarak çıkarıldığına inanıyoruz" ifadelerini kullandığı ifade edildi.

APARTMANIN ÖNÜNDE ANMA TÖRENİ

Eberswalde'de yüzlerce kadın, Belediye Başkanı Götz Herrmann'ın davetiyle yanan apartmanın önüne giderek anma törenine katıldı. Hermann, apartmanın önüne çiçek bıraktı. Belediye Başkanı Hermann, açıklamasında, "Mükemmel ve hızlı müdahaleleri için çok sayıda müdahale ekibine özel teşekkürlerimi sunarım. Onların profesyonelliği daha fazla ölümü engellemiş olabilir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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