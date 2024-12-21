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Almanya'da katliam yapan şahsa ilişkin dikkat çeken detay: Aktivist diye yayına çıkarmışlar

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Almanya'da 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının faili ile BBC'nin röportaj yaptığı ve şahsın "Suudi kadınlarını şeriattan kurtaran aktivist" şeklinde tanıtıldığı ortaya çıktı.

Almanya'nın Magdeburg kentinde bulunan Noel pazarına araç ile saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken; çok sayıda kişi yakalandı.

DİKKAT ÇEKEN DETAY ORTAYA ÇIKTI

Saldırıyı gerçekleştiren Taleb Al-Abdulmohsen polis tarafından yakalanırken; saldırının failine ilişkin dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Dünyaca bilinen haber kanalı BBC'nin şahıs ile 2019 yılında röportaj yaptığı ve şahsın "Suudi kadınlarını şeriattan kurtaran aktivist" şeklinde tanıtıldığı ortaya çıktı.

Almanya'da katliam yapan şahsa ilişkin dikkat çeken detay: Aktivist diye yayına çıkarmışlar
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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