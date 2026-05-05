Almanya'da bir araç yayaların arasına girdi: 2 ölü, 8 yaralı

ALMANYA'nın Leipzig kentinde bir aracın yayalara çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Leipzig Belediye Başkanı Burkhard Jung, kentte bir aracın yayalara çarpması sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin de yaralandığını bildirdi. Aracı kullanan kişinin yakalandığını belirten Jung, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı