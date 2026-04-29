Almanya'da Başbakan Friedrich Merz'in Açıklamaları Tartışma Yarattı

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)-Almanya Başbakan Friedrich Merz'in sosyal medya eleştirilerine ilişkin sözleri Almanya'da tartışma başlattı. Siyaset ve medyadan gelen tepkiler büyürken Merz iletişim hatalarını kabul etti. Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU)–Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyonu oy kaybederken, aşırı sağcı Alternative für Deutschland (AfD) anketlerde yükselişini sürdürüyor.

Başbakan Friedrich Merz'in Der Spiegel dergisine verdiği röportajda sosyal medyada kendisine yönelik eleştirilerle ilgili sözleri, siyaset ve medyada geniş yankı buldu. Merz, sosyal medyada hakkında yapılan paylaşımlarda yoğun şekilde hedef alındığını belirterek, "Benden önce hiçbir başbakan bu kadar ağır saldırılara maruz kalmadı" dedi. Bu ifadeler siyaset ve medya çevrelerinde eleştirilere neden oldu.

Hür Demokrat Parti'den (FDP) siyasetçi Wolfgang Kubicki, Merz'in açıklamalarını "kişisel bir yanlış değerlendirme" olarak nitelendirdi. Eski Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) milletvekili Maximilian Mörseburg ise, bu söylemin partinin imajına zarar verebileceğini belirterek, "Bu tür bir mağduriyet dili Hrisiyan Demokat Birlik Partisi (CDU)'ya yakışmıyor" dedi.

Medya cephesinden de eleştiriler geldi. Bir gazetenin üst düzey yöneticisi, Merz'in sözlerini "şaşırtıcı bir iletişim tarzı" olarak değerlendirirken, bu açıklamaların ne amaç taşıdığını sorguladı. Sosyal medya platformu X'te ise Merz'e yönelik eleştirel bir etiket kısa sürede gündem oldu.

Öte yandan Merz, röportajında iletişim konusunda eksikleri olduğunu kabul etti. Daha fazla açıklama yapması gerektiğini vurgulayan Başbakan, demokratik sistemde halkı bilgilendirmenin önemine dikkat çekti.

Merz ayrıca zaman zaman tartışma yaratan bazı açıklamalarına da değindi. Açık sözlü bir siyasetçi olduğunu belirten Merz, eleştirileri göze alarak görüşlerini dile getirmeye devam edeceğini ifade etti. Ancak kamuoyunun giderek daha hassas hale geldiğini de kabul etti.

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon hükümeti önümüzdeki hafta bir yılını dolduracak. Son anketlerde hükümet partilerinin oy oranlarında düşüş gözlenirken, aşırı sağcı Alternative für Deutschland Parti (AfD) bazı anketlerde birinci sıraya yükselmiş durumda.

Kaynak: ANKA