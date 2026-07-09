Almanya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 5 binden fazla kişi hayatını kaybetti

ALMANYA'da bu yıl etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle yaklaşık 5 bin 120 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) yayımladığı raporda, Almanya'da etkili olan aşırı sıcak havaların ölüm sayılarının artmasına neden olduğu belirtildi. Haziran ayı sonunda hava sıcaklıklarının 'rekor seviyelere' ulaştığı vurgulanan raporda, 2026'nın 15'inci haftasından 26'ncı haftasına kadar ülkede aşırı sıcaklara bağlı yaklaşık 5 bin 120 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Raporda özellikle yaşlıların aşırı sıcaklardan etkilendiği kaydedilerek, 28 Haziran'a kadar aşırı sıcaklar nedeniyle yaşamını yitiren 2 bin 950 kişinin 85 yaşın üzerinde olduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı