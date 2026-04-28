Almanya'da Aldi Süd, 1250 Kişiyi İşten Çıkarmayı Planlıyor

Haber: İlhan Baba

(MÜHLHEİM) - Almanya'nın perakende devi Aldi Süd, dijital dönüşüm ve yeniden yapılanma süreci kapsamında 2027 yılı sonuna kadar yaklaşık 1250 çalışanını işten çıkarmayı planlıyor.

Almanya'nın önde gelen perakende zincirlerinden Aldi Süd, yaklaşık 1250 çalışanı kapsayan bir işten çıkarma planı hazırlıyor. Alman basınında yer alan haberlerde, işten çıkarmaların büyük bölümünün, şirketin uluslararası IT ve dijital birimi olan Aldi DX'te gerçekleşeceği kaydedildi.

Şirketin konuya ilişkin açıklamasında, işten çıkarmaların 2027 yılı sonuna kadar kademeli olarak yapılmasının hedeflendiği, bu süreçte özellikle uluslararası hizmet ve yönetim birimi Aldi International Services bünyesinde değişiklikler planlandığı ayrıca uluslararası satın alma departmanında da bazı pozisyonların kaldırılacağı belirtildi.

Aldi Süd, söz konusu yeniden yapılanma kapsamında ilk kez gönüllülük esasına dayalı bir program uygulamayı planlıyor. Şirket, yetkililer, alınan kararların şirketin süreçlerini ve organizasyon yapısını daha verimli hale getirmeye yönelik olduğunu ifade ediyor ancak detaylı sorulara yanıt vermekten kaçınarak konunun "iç mesele" olduğunu vurguluyor.

Aldi DX biriminde halihazırda yaklaşık 3 bin 900 kişi çalışıyor. Öte yandan şirket, daha önce de 2025 yılı başında Almanya'daki merkezinde muhasebe, insan kaynakları ve satın alma departmanlarında yüzlerce kişiyi işten çıkarmıştı.

Kaynak: ANKA