Almanya Başbakanı Zorunlu Askerlik Uygulamasını Gündeme Getirdi
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, asker sayısını artırmak amacıyla gerekirse zorunlu askerlik uygulamasını yeniden getirebileceklerini ve bu durumun kadınları da kapsayabileceğini belirtti. Yeni yasa tasarısında ilk aşamada genç erkekler için zorunlu yoklama planlanıyor.
Haber: İlhan Baba
(BERLİN) – Almanya Başbakanı Friedrich Merz, asker sayısını artırmak için gerekirse yeniden zorunlu askerlik uygulamasına gidilebileceğini ve bunun kadınları da kapsayabileceğini söyledi.
Welt gazetesinin haberine göre Merz, hükümetin yeni bir "askerlik hizmeti yasa tasarısı" hazırladığını açıkladı. Plana göre ilk aşamada genç erkekler için zorunlu yoklama ve sağlık muayenesi yapılacak, ancak hizmet şimdilik gönüllülük esasına dayanacak.
Merz, "Eğer gönüllülükle olmazsa, o zaman tekrar zorunlu askerliğe dönüş için bir mekanizma gerekecek. Anayasaya göre şu an kadınları zorunlu askerlik kapsamına alamıyoruz. Aslında kadınlar da bu kapsama dahil edilmeli" ifadelerini kullandı.