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Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Uçağı Siren Sesleriyle Tahliye Edildi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un içinde bulunduğu uçak, İsrail'den Mısır'a hareket etmeye hazırlandığı sırada Ben Gurion Havaalanında siren seslerinin yükselmesi ile tahliye edildi. Scholz sığınağa götürülürken diğer yolcular da önlem olarak havaalanında yere yattı.