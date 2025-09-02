Almanya Başbakanı Merz: Ukrayna'ya Asker Gönderilmeyecek

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkelerinin Ukrayna'ya barış gücü göndermeye dair somut bir planının olmadığını açıkladı ve asker gönderilmeyecek olduğunu vurguladı. Merz, kararın Alman Parlamentosu tarafından alınması gerektiğini belirtti.

ALMANYA Başbakanı Friedrich Merz, ülkesinin şu anda Ukrayna'ya barış gücü gönderme konusunda somut bir planı olmadığını bildirdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Alman basınına yaptığı açıklamada, birçok soruya ancak ateşkes sağlandıktan sonra cevap verilebileceğini söyleyerek, "O zamana kadar Ukrayna'ya kesinlikle asker gönderilmeyecek" dedi.

Son kararın Alman Parlamentosu tarafından alınması gerektiğini vurgulayan Merz, "O zaman Rusya ile yapılan anlaşmanın nasıl olduğunu incelememiz gerekecek. Bu, Rusya'ya karşı yapılamaz, fakat Rusya ile yapılabilir. Muhtemelen oldukça uzun bir süre boyunca aşılması gereken birçok engel var" diye konuştu.

Merz, Batılı ülkelerin daha güçlü ekonomik yaptırımlar uygulayarak Moskova üzerindeki baskıyı artırabileceğini savunarak, bunun ancak ABD yönetiminin aktif desteği ile başarılı olabileceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
