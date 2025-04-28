Alman ve Avusturyalı Bakanlar, Suriye'deki Mülteci İadesini Görüştü

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, Suriye'nin başkenti Şam'a ziyarette bulundu. İki bakanın Şam'daki temaslarında, Suriyeli mültecilerin ülkeye dönüş konusu da ele alındı.

İçişleri Bakanlarının, Suriye Geçici Hükümeti İçişleri Bakanı Enes Hattab ile görüşmelerinde ülkenin güvenlik durumu, ülkede istikrarın sağlanması ve Suriyeli mültecilerin geri dönüş perspektifleri değerlendirildi.

Faeser, Almanya'nın, aralık ayında devrilen eski lider Beşar Esad'ın rejiminden ve iç savaştan kaçan yaklaşık bir milyon Suriyeliyi kabul ettiğini hatırlatarak, "Birçok kişi Almanya'da iş buldu, Almanca öğrendi ve yeni bir hayat kurdu ve onlar burada kalmaya devam edebilecek" dedi.

Öte yandan Faeser, barış umutlarının gerçeğe dönüşmesi halinde bazı Suriyelilerin ülkelerine geri döneceğini belirtti. Öncelikli hedeflerinin "gönüllü geri dönüşü teşvik etmek" olduğunu vurgulayan Faeser, güvenlik durumunun hala gergin ve insani koşulların son derece zor olduğunun da farkında olduklarını sözlerine ekledi.