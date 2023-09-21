Alman Vatandaşı Jennifer Paula Görlitz Müslüman Oldu

Alman vatandaşı Jennifer Paula Görlitz, eşiyle birlikte geldiği Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Müftülükte düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu. Görlitz, İslam'ı araştırdıktan sonra Müslüman olmaya karar verdi ve ilçe müftülüğüne başvurdu. Müftü Kazım Ünsal, törende Görlitz'e İslam'ın esaslarını anlattı ve ihtida belgesi ile Almanca mealli Kur'an-ı Kerim verdi.