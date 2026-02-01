Haberler

Aliyev ile Pezeşkiyan telefonda görüştü

Aliyev ile Pezeşkiyan telefonda görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, telefon görüşmesi gerçekleştirerek bölgedeki gelişmelerle ilgili endişelerini paylaştı ve ilişkilerin dostluk ilkeleri üzerine kurulu olduğunu vurguladı.

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, telefonda görüştüğü bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Aliyev, bölgedeki gelişmelerden endişe duyduklarını belirterek, Azerbaycan'ın gerginliğin azaltılmasına katkı sunmaya hazır olduğunu bildirdi. Aliyev görüşmede, sorunların müzakere ve uzlaşı yoluyla çözülmesinden yana olduklarını da kaydetti. Pezeşkiyan ise Aliyev'e yapıcı tutumu dolayısıyla teşekkür etti.

Görüşmede liderlerin, Azerbaycan ile İran arasındaki ilişkilerin, dostluk, kardeşlik ve iyi komşuluk ilkeleri üzerine kurulduğunu yeniden teyit ettiği aktarıldı. Ayrıca tarafların, iki ülke arasında gelecekte atılacak ortak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunduğu da ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu

Suriye'den çekilme için 3 şart! Türkiye, Şara yönetimine iletti
ABD bugün İran'a saldıracak mı? Trump'tan son dakika açıklaması geldi

İran'ı bugün mü vuracak? Trump'tan son dakika açıklaması geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAta_Mete:

Reisi'yi,Haniye'yi vs hatırlatmıştır kesin!

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Epstein'ın ölü bulunduğu hapishane hücresi

Adalet Bakanlığı yayınladı! Epstein bu hapishanede ölü bulundu
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun

Vasiyetini yıllar önce açıklamış: En çok istediğim şey...
ABD Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya paylaşımlarını askıya aldı

Türkiye'deki ABD büyükelçiliği ile ilgili ilginç karar
Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?
İşte Epstein'ın ölü bulunduğu hapishane hücresi

Adalet Bakanlığı yayınladı! Epstein bu hapishanede ölü bulundu
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam

Gerginlik bizi de vurdu! Anahtar bıraktıracak üçlü zam
Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı

Türkiye'nin en zengin kadını da ona hayran