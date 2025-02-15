Aliyev'den Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya sürpriz çağrı: Hazırız
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yeni görevinden dolayı Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı kutladı. Aliyev, Suriye'ye her türlü destek ve yardım vermeye hazır olduklarını belirterek Şara'yı Azerbaycan'a davet etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş- Şara'ya mesaj gönderdi.
"GÜZEL FIRSATLAR OLUŞTU"
Aliyev mesajında, Şara'yı göreve başlaması dolayısıyla kutladı ve başarılar diledi. Azerbaycan ile Suriye arasında dostane ve işbirliğine dayalı ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini belirten Aliyev, "Azerbaycan, ülkenizin bu önemli geçiş döneminde gerekli destek ve yardımı sağlamaya hazırdır. Azerbaycan-Suriye ilişkilerinin niteliksel olarak yeni bir düzeye taşınması ve işbirliğimizin yeni içeriklerle zenginleştirilmesi için güzel fırsatlar oluştu" şeklinde konuştu.
"SİZİ AZERBAYCAN'A DAVET EDİYORUM"
Sözlerinin devamında "Bu vesileyle sizi Azerbaycan'a davet ediyorum" diyen Aliyev, "Size en iyi dileklerimi iletiyor, dost Suriye halkına barış, güvenlik ve refah diliyorum" ifadelerini kullandı