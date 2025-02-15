Aliyev'den Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya sürpriz çağrı: Hazırız

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş- Şara'ya mesaj gönderdi.

"GÜZEL FIRSATLAR OLUŞTU"

Aliyev mesajında, Şara'yı göreve başlaması dolayısıyla kutladı ve başarılar diledi. Azerbaycan ile Suriye arasında dostane ve işbirliğine dayalı ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini belirten Aliyev, "Azerbaycan, ülkenizin bu önemli geçiş döneminde gerekli destek ve yardımı sağlamaya hazırdır. Azerbaycan-Suriye ilişkilerinin niteliksel olarak yeni bir düzeye taşınması ve işbirliğimizin yeni içeriklerle zenginleştirilmesi için güzel fırsatlar oluştu" şeklinde konuştu.

"SİZİ AZERBAYCAN'A DAVET EDİYORUM"

Sözlerinin devamında "Bu vesileyle sizi Azerbaycan'a davet ediyorum" diyen Aliyev, "Size en iyi dileklerimi iletiyor, dost Suriye halkına barış, güvenlik ve refah diliyorum" ifadelerini kullandı