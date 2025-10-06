Haberler

Aliyev, Binali Yıldırım'ı Kabul Etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile bir araya geldi. Yıldırım, toplantıda TDT'ye verdiği destek nedeniyle Aliyev'e teşekkür etti.

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ı kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, İlham Aliyev'in, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 12'nci Zirvesi için Gebele kentine giden Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile görüştüğü bildirildi. TDT'ye verdiği destek nedeniyle Aliyev'e teşekkür eden Yıldırım, Aksakallar Konseyi'nin Türk devletleri arasındaki iş birliğinin gelişimine katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
