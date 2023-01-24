Aldatıldığından şüphelenen kadın, kocasının sürekli gittiği genelevde çalışmaya başladı

Tayland'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Aldatıldığından şüphelenen kadın, kocasının sürekli gittiği genelevle iletişime geçti. Daha sonra merakına yenip düşüp geneleve giden kadın, kocasından intikam almak için işletme sahibinin "Burada çalışır mısınız?" teklifini kabul etti.

Tayland'ın Chiang Mai şehrinde yaşayan bir kadın, kendisini aldattığından şüphelendiği kocasının cüzdanını karıştırdı. Cüzdanda bir geneleve ait kart bulan kadın, bundan sonra bir plan yaptı.

MERAK ETTİĞİ İÇİN GİTTİ, İŞ TEKLİFİ ALDI

Kadın, kart üzerindeki numarayı arayıp kocasının sürekli gittiği yer hakkında daha fazla bilgi sahibi oldu. Daha sonra mekana gidip genelevi gören kadın, müdürle tanıştı. Genelevin müdürü, kadına kendileriyle çalışıp çalışmak istemediğini sordu.

KOCASIYLA KARŞILAŞMAKTAN KORKUYOR

Bu teklife şaşıran kadın, önce şaşırdı daha sonra kocasından en iyi bu şekilde intikam alacağını düşünüp teklifi kabul etti. Genelevde çalışmaya başlayan kadın, kocası ile bir gün tesadüfen karşılaşmaktan korktuğunu söyledi.