Haberler

Alaska'da Halong Tayfunu: 1 Kayıp, 1500 Kişi Yerinden Edildi

Alaska'da Halong Tayfunu: 1 Kayıp, 1500 Kişi Yerinden Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaska'nın batısında etkili olan Halong Tayfunu nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu ve 1500'den fazla kişi yerinden edildi.

ABD'nin Alaska eyaletinin batısında etkili olan Halong Tayfunu nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Alaska'nın batı bölgeleri Kipnuk, Kwigillingok, Bethel, Kotzebue ve Nome'da, geçen hafta sonu etkili olan Halong Tayfunu nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Yetkililer, 2 kişinin de kayıp olduğunu ve tayfun nedeniyle 1500'den fazla kişinin yerinden edildiğini aktardı.

Kipnuk ile Kwigillingok bölgelerindeki tüm evlerin hasar gördüğü ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

GÖÜRNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------------------------

- Alaska eyaletinin batısında etkili olan Halong Tayfunu sonrası görüntüler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! DDK hemen inceleme başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin havası en kirli 3 kenti belli oldu! İlk sıradaki şehir şaşırttı

Türkiye'nin havası en kirli 3 şehri! Birinciyi tahmin etmek çok zor
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
Marmara'da 7,5'luk deprem alarmı! 7 şehirde eşzamanlı sirenler çalacak

4. seviye alarm! 7 şehirde eşzamanlı sirenler çalacak
Türkiye'nin havası en kirli 3 kenti belli oldu! İlk sıradaki şehir şaşırttı

Türkiye'nin havası en kirli 3 şehri! Birinciyi tahmin etmek çok zor
5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu

5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu! Rekor teklifler
2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var

2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince geri döndü

Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Erdoğan gelince geri döndü
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
Ajda Pekkan'dan servet değerinde reklam anlaşması

Servet değerinde reklam anlaşması! İşte kazanacağı ücret
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.