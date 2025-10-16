Alaska'da Halong Tayfunu: 1 Kayıp, 1500 Kişi Yerinden Edildi

ABD'nin Alaska eyaletinin batısında etkili olan Halong Tayfunu nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Alaska'nın batı bölgeleri Kipnuk, Kwigillingok, Bethel, Kotzebue ve Nome'da, geçen hafta sonu etkili olan Halong Tayfunu nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Yetkililer, 2 kişinin de kayıp olduğunu ve tayfun nedeniyle 1500'den fazla kişinin yerinden edildiğini aktardı.

Kipnuk ile Kwigillingok bölgelerindeki tüm evlerin hasar gördüğü ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

