Alabama'da Silahlı Çatışma: 2 Ölü, 12 Yaralı

ABD'nin Alabama eyaletinde çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

ABD'nin Alabama eyaletine bağlı Montgomery bölgesinde gece kulüplerinin olduğu kalabalık bir bölgede silahlı grupların karşılıklı ateş açtığı bildirildi. Yetkililer, çatışmada 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3'ü ağır, 12 kişinin de yaralandığını kaydetti. Polis, olayla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.