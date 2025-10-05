Haberler

Alabama'da Silahlı Çatışma: 2 Ölü, 12 Yaralı
ABD'nin Alabama eyaletinde çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis soruşturması başlatıldı.

ABD'nin Alabama eyaletine bağlı Montgomery bölgesinde gece kulüplerinin olduğu kalabalık bir bölgede silahlı grupların karşılıklı ateş açtığı bildirildi. Yetkililer, çatışmada 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3'ü ağır, 12 kişinin de yaralandığını kaydetti. Polis, olayla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
