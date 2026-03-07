AK Partili isim Aliyev'e herkesin aklındaki soruyu sordu

AK Partili Şamil Tayyar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in İran için sarfettiği sert sözleri eleştirdi.

NAHCİVAN'A SALDIRI DÜZENLEMİŞLERDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran'dan insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendiren Aliyev, "Bu saldırganlığı kabullenmeyeceğiz. Misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için Silahlı Kuvvetlerimize talimat verildi." dedi.

Aliyev, ülkesinin hiçbir zaman saldırgan politikalardan yana olmadığını, sadece kendi toprak bütünlüklerini koruduklarını dile getirerek, "Nasıl ki Ermenistan işgaline son vermişsek, her türlü kötü güce karşı kendi gücümüzü göstermeye hazırız ve İran'da da bunu unutmasınlar." dedi. Ayetullah Ali Hamaney'in vefatı üzerine İran'ın Bakü Büyükelçiliğine giderek taziyelerini ilettiğini hatırlatan Aliyev, buna karşılık İran'ın gerçekleştirdiği terör eyleminin nankörlük örneği olduğunu vurguladı.

"BU ŞEREFSİZLER PİŞMAN OLACAK?"

Aliyev, kendisi dışında hiçbir devlet başkanının İran'ın hiçbir büyükelçiliğine gitmediğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bunu takdir etmemek, bunu küçümsemek, kendilerini alçak ve nankör gibi göstermek kimseye şeref getirmez. Bu şerefsizler, bize karşı bu terör eylemini gerçekleştirenler pişman olacaklar. Bizim gücümüzü sınamasınlar. Bizim gücümüzü sınamak isteyenlerin başı 'Demir Yumruk' aracılığıyla kırıldı. Bugünkü olay da aynı sonucu doğuracaktır. Bu nedenle bu meseleyle ilgili eylem planı hazırlanmalıdır. Bütün talimatlar verildi. İran'ın Bakü Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı, protesto notası verildi. Diğer diplomatik adımlar da atılacaktır. Sınırla ilgili gerekli talimatlar verilmiştir."

Bu sabah İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı'nın Bakü'yü arayarak Lübnan'da mahsur kalan İranlı diplomatların tahliyesi için Azerbaycan'dan yardım istediğini belirten Aliyev, şunları kaydetti: "Derhal uçak gönderilmesi talimatı verdim. Ücretini ödemeye hazır olduklarını söylediler. Zor günde yardım etmezsek ne zaman yardım edeceğiz diye ücrete gerek olmadığını söyledim. Tüm bunların karşılığı Nahçıvan'a alçakça, namertçe darbe indirmek mi olacaktı. Bu leke onların çirkin ve iğrenç yüzünden hiçbir zaman silinmeyecektir. Bu nedenle diplomatik yollarla bütün gerekli tedbirler alınacaktır. Savunma Bakanlığı, Devlet Sınır Hizmeti ve diğer tüm özel birlikler bir numaralı seferberlik durumuna getirilmiştir ve her türlü operasyonu gerçekleştirmeye hazır olmalıdırlar."

ALİYEV'İN İRAN'I HEDEF ALAN SÖZLERİNE TAYYAR'DAN TEPKİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in İran'a yaptığı bu çıkış dikkat çekerken, AK Parti'den eleştiri geldi.Şamil Tayyar da Aliyev'in bu sözlerinin İsrail'in amaçlarına fayda sağlayacağını söyleyerek şu tepkiyi gösterdi:

"25 Aralık 2025 günü. Azerbaycan Havayolları'na ait bir yolcu uçağı Bakü'den Grozni'ye giderken Aktau'da Rus füzesiyle düşürüldü. 38 yolcu öldü. Üstelik Putin de uçağı Rus hava savunmasının düşürdüğünü kabul etti. Ne 'şerefsiz' dendi. Ne 'Kafanızı koparırız' diye tehdit savruldu. Şimdi İran 'füzeyi biz atmadık' dediği, henüz olay aydınlatılmadığı halde bu öfkenin sebebi ne? Tek sebep İsrail mi?"

Kaynak: Haberler.com