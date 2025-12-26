AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'deki Cami Saldırısını Lanetledi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Suriye'nin Humus vilayetindeki bir camiye yönelik terör saldırısını kınadı ve hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kardeş Suriye'nin Humus vilayetinde bir camiye gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyoruz" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeş Suriye'nin Humus vilayetinde bir camiye gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Kardeş Suriye'ye başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya