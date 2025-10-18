Haberler

Air China Uçağı Lityum Batarya Yangını Nedeniyle Acil İniş Yaptı

AIR China'ya ait bir yolcu uçağı, bir yolcunun bagajındaki lityum bataryanın alev alması nedeniyle acil iniş yaptı. Olayda yaralanan olmadı.

AIR China'ya ait yolcu uçağının, bir yolcunun kabin bagajındaki lityum bataryanın alev alması sonucu Şanghay'a acil iniş yaptığı bildirildi.

Air China'nın yaptığı duyuruda, "CA139 sefer sayılı uçakta, bir yolcunun kabin bagajındaki lityum batarya, kendi kendine alev aldı. Kabin ekibi, prosedürlere uygun olarak olaya anında müdahale etti ve olayda kimse yaralanmadı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, uçağın uçuş emniyetini garantilemek için rotası değiştirilerek, Şanghay Pudong Uluslararası Havalimanı'na yönlendirildiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
