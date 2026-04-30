Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Belçika'da

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, resmi temaslarda bulunmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir dizi resmi temasta bulunmak üzere geldiğimiz Brüksel'de Türk Mahallemizi ziyaret ettik. Bölgeye can veren esnaf kardeşlerimizle bir araya geldik, ülkemizden binlerce kilometre uzaktaki vatandaşlarımızla sohbet ettik. Nerede olursak olalım aynı kandan, aynı candanız. Hep birlikte, bizi bir arada tutan değerler etrafındayız. Güler yüzünüz, güzel niyetleriniz daim olsun" ifadelerini kullandı.

