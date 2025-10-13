Ahmed Şara'yı canlı yayında zora sokan soru

Suriye lideri Ahmed Şara, katıldığı bir televizyon programında geçmişine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Sunucunun, "ABD tarafından terörist olarak ilan edilmiştiniz. Birkaç ay öncesine kadar başınıza 10 milyon dolarlık bir ödül konmuştu. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna Şara, esprili ve aynı zamanda özeleştirel bir yanıt verdi: "Bu boşa harcanmış bir para olurdu. O zamanlar 17 ya da 18 yaşındaydım. Şu anda sahip olduğunuz farkındalık seviyesi, 20 yıl öncekinden çok farklı."

RADİKAL EĞİLİMLERİNDEN UZAKLAŞTIĞI MESAJINI VERDİ

Bu sözlerle, gençlik döneminde içinde bulunduğu politik atmosferin etkisiyle yaptıklarını dolaylı biçimde sorguladığını belirten Şara, geçmişteki radikal eğilimlerinden uzaklaştığı mesajını verdi.

ULUSLARARASI TARTIŞMALARA KAPI ARALAYAN İFADELER

Ahmed Şara'nın açıklaması, yıllar boyunca hakkında süregelen iddialara karşı "yenilenmiş bir lider profili" çizdiği şeklinde yorumlandı. Gençlik yıllarındaki politik eylemleri "dönemin koşullarına" bağlayan Şara, artık daha olgun ve diplomatik bir duruş sergilediğini ima etti.

Suriye liderinin "17-18 yaşındaydım" ifadesi, geçmişteki suçlamaların ve ödül kararlarının "aşırıya kaçtığı" yönünde uluslararası tartışmalara da kapı araladı.