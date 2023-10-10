Afganistan'da meydana gelen deprem sonrası hastanelerdeki durum

Afganistan'ın batısında meydana gelen depremler sonrası hastanelerdeki yaralı ve ölü sayısı artıyor. Depremin etkisiyle binlerce kişi evsiz kaldı ve inşa çalışmaları sekteye uğrayabilir. Yardım kuruluşları ise insani yardım göndermeye hazır olduklarını duyurdu.

1. Deprem sonrasından çeşitli görüntüler

2. ANONS (İngilizce): MOHAMMAD JAN ARİA, Xinhua muhabiri

3. Hastanelerden çeşitli görüntüler

ANONS (İngilizce): MOHAMMAD JAN ARİA, Xinhua muhabiri:

"Şu anda ( Afganistan'ın batısında) Herat kentindeki bir hastanedeyim. Kentte meydana gelen ölümcül depremlerin ardından çok sayıda yaralı, hastanelere sevk edildi. Son durumu görmek için kameramızı takip edin."

Afganistan'ın batısı Cumartesi günü 6,2 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Depremlerin ardından çok sayıda artçı sarsıntı da meydana geldi.

Depremin merkez üssü olan Herat vilayetinin Zindajan ilçesinde şu ana kadar 2.445 kişinin öldüğü teyit edildi.

Yaralı sayısının artmaya devam etmesiyle, Herat'taki hastaneler üzerinde büyük baskı oluştu.

Depremler nedeniyle binlerce kişi ise evsiz kaldı. Ülkede havalar soğumaya başladığı için yeniden inşa çalışmaları sekteye uğrayabilir.

Afgan geçici hükümeti depremden etkilenen ailelere nakdi yardım tahsis ederken, çeşitli ülkeler ve yardım kuruluşları depremden etkilenen bölgelere insani yardım göndermeye hazır olduklarını duyurdu.

"İslam Emirliği'nin (Afgan geçici hükümeti) depolarında ilaç mevcut. Yardım kuruluşları da bize destek oldu. Binlerce insanın yaşadığı 10 ila 12 köy depremlerden etkilendi. Depremzedelere insani yardım, sağlık yardımı, barınma, sanitasyon, beslenme ve temiz su temin ettik."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Herat'tan bildiriyor. (XHTV)