Afganistan'da Cuma Namazı Sırasında Camiye Bombalı Saldırı

Afganistan'ın Pol-e-Khomri şehrindeki bir camide cuma namazı sırasında gerçekleştirilen saldırıda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

Afganistan'ın Pol-e-Khomri şehrindeki bir camide cuma namazı sırasında gerçekleştirilen saldırıda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

Afganistan'ın kuzeyindeki Baghlan vilayetinin Pol-e-Khomri şehrindeki bir camide cuma namazı sırasında bombalı saldırı gerçekleştirildi. Baghlan Bilgi ve Kültür Dairesi Direktörü Mustafa Haşimi, "İmam Zaman Cami'de patlama meydana geldi, ölü ve yaralılar var" ifadelerini kullandı. Haşimi, ölü ve yaralı sayısına ilişkin net sayı vermezken, ayrıntıların ilk değerlendirmelerin ardından paylaşılacağını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - KABİL