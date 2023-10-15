Afganistan'da 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Dünya Haberleri
Geçen hafta meydana gelen depremde 2 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği Afganistan'da bu sabah 6.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntı sonrası yıkım ve can kaybı olup olmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.
Afganistan, geçen hafta yaşanan 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından bugün aynı büyüklükteki deprem ile yeniden sallandı.
CAN KAYBI OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR
Ülkenin batı bölgelerinde yaşanan sarsıntı sonrası yıkım veya can kaybı olup olmadığına dair henüz bir bilgi gelmedi. Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.
2 BİNE YAKIN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Geçen hafta Afganistan'ın kuzeyinde 6.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde 2 bine yakın kişi hayatını kaybederken binden fazla kişinin yaralandığı belirtildi.