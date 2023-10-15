Haberler ›› Dünya ›› Afganistan'da 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afganistan'da 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Geçen hafta meydana gelen depremde 2 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği Afganistan'da bu sabah 6.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntı sonrası yıkım ve can kaybı olup olmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.